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Андреева Ксения Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885

Отец: Томбасов Николай Иванович

Мать: Томбасова Меланья Воробьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1903

Муж: Штырлов Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
04.06.1904

Сын: Штырлов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Штырлов Тимофей Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1905

Муж: Андреев Александр Никитич

Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Андреев Вов Филипп Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Андреев Матвей Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Андреев Иван Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1916

Сын: Андреев Николай Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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