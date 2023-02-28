Андреева Ксения Томбасова
Место рождения
Дата рождения26.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885
Бракосочетание
17.?.1903
Рождение ребёнка
04.06.1904
Отец ребёнка: Штырлов Тимофей Константинович
Бракосочетание
10.01.1905
Рождение ребёнка
13.11.1905
Сын: Андреев Вов Филипп Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Андреев Матвей Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
03.05.1912
Сын: Андреев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Рождение ребёнка
08.05.1916
Сын: Андреев Николай Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Никитич
Смерть
Неизвестно