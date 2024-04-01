Гагин Михаил Посельщик Кр.Пп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагин Михаил Посельщик Кр.Пп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Гагина) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Швырева (Гагина) Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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