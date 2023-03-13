Ковригина (Ковригина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Ковригина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Георгий

Рождение ребёнка
23.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Георгий

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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