Антонова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2004

Отец: не указан

Мать: Горюнова Наталия Васильевна

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