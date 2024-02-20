(Тараш) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тараш) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1904

Отец: Тараш Дмитрий Левтерович

Мать: Тараш Варвара Николаевна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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