Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.

Дочь: Настасья Христофорова

Отец ребёнка: Христофор Ефимов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христофор Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1859
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