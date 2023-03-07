Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.
Дочь: Настасья Христофорова
Отец ребёнка: Христофор Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Христофор Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1859