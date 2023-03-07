Семушина (Кощеева) Мария Андриановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907
Отец: Кощеев Андриан Исаин
Мать: Кощеева Марфа Игнатьевна
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
08.02.1928
Рождение ребёнка
После 1928
Рождение ребёнка
После 1928
Рождение ребёнка
После 1928
Рождение ребёнка
13.01.1932
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно