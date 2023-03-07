Семушина (Кощеева) Мария Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семушина (Кощеева) Мария Андриановна

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907

Отец: Кощеев Андриан Исаин

Мать: Кощеева Марфа Игнатьевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1927

Муж: Семушин Козьма Михайлович

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семушин Козьма Михайлович

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семушин Козьма Михайлович

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семушин Козьма Михайлович

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семушин Козьма Михайлович

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семушин Козьма Михайлович

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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