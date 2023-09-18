Гудилова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Поручители По жениху: Крестьянин Владимирской губернии Вязниковского уезда, Холуйской волости села Мордовского Михаил Дмитриев Субботин, казак Горячинского поселка Осип Гаврилов Юлаев По невесте: Ка... Показать все