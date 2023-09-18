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Гудилова Анастасия Ивановна

Место рождения

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Муж: Найденов Александр Васильевич

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Поручители По жениху: Крестьянин Владимирской губернии Вязниковского уезда, Холуйской волости села Мордовского Михаил Дмитриев Субботин, казак Горячинского поселка Осип Гаврилов Юлаев По невесте: Ка... Показать все

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