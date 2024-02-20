Корсун Леонтий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Леонтий Ефимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсун Ефимий Иванович

Мать: Корсун Акелина Савельевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Дарья

Смерть
Неизвестно
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