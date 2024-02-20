(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Елена Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Елена Лазаревна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.07.1885

Дата смерти

10.05.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.05.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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