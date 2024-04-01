Рекин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекин Николай Иванович

Рекин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

13.10.1981

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Рекин Иван Николаев

Мать: Рекина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маслик (Рекина)) Римма

Военная служба
Неизвестно
Год рождения: 1916 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл., г. Кокчетав Член ВКП(б) с 1939 г. Младший лейтенант Воинская специальность: летчик-истребитель Годы службы: 1937-1948 Дата смерти: 1... Показать все
Смерть
13.10.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.