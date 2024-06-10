Велентий Соломонида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти01.09.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велентий Архип Евдокимович
Отец ребёнка: Велентий Евдоким Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Велентий Константин Евдокимович
Отец ребёнка: Велентий Евдоким Калинникович
Смерть
01.09.1871 ст.