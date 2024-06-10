Велентий Соломонида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентий Соломонида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

01.09.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велентий Архип Евдокимович

Отец ребёнка: Велентий Евдоким Калинникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентий Евдоким Калинникович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Велентий Константин Евдокимович

Отец ребёнка: Велентий Евдоким Калинникович

Смерть
01.09.1871 ст.

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