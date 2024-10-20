Шаронина (Баранова) Ефимия Никаноровна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаронина (Баранова) Ефимия Никаноровна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Баранов Никанор Афанасьевич

Мать: Баранова (Михеева) Анастасия Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1880 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 213 Ефимия Никанор Афонасьев нет Анастасия Спиридонова
Бракосочетание
1901

Муж: Шоронин Матвей Емельянович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дворцовый Урай, Казанско-Богородицкая церковь 1901 г. Рождения, бракосо...ти (Ф. 4, о. 176, д.1031) Села Донауровского Урая уволенный в запас армии стрелок 1 стрелкового полка Матфей Емельянов Шорони... Показать все
Смерть
Неизвестно

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