Шаронина (Баранова) Ефимия Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
1880 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 213 Ефимия Никанор Афонасьев нет Анастасия Спиридонова
Бракосочетание
1901
Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дворцовый Урай, Казанско-Богородицкая церковь 1901 г. Рождения, бракосо...ти (Ф. 4, о. 176, д.1031) Села Донауровского Урая уволенный в запас армии стрелок 1 стрелкового полка Матфей Емельянов Шорони... Показать все
Смерть
Неизвестно