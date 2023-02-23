Реброва Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеброва Евдокия Сергеевна

Реброва Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1909

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Ребров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1915

Сын: Ребров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1919

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1922

Сын: Ребров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребров Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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