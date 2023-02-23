Реброва Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
25.07.1909
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Ребров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1915
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
06.05.1919
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Рождение ребёнка
09.01.1922
Отец ребёнка: Ребров Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно