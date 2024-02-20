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(Калафат) Анна Григорьевна / Ст. /

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

08.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1897

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1897г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 9 /
Смерть
Неизвестно
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