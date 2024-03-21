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Кастальский Андрей Николаевич

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Место рождения

Бельск, уездный город, Бельский уезд, Гродненская губерния Российская Империя

Дата рождения

06.09.1881

Дата смерти

25.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1881

Отец: Кастальский Николай Евгеньевич

Мать: Кастальская (Битнер) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничая (Кастальская) Нина Андреевна

Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна

Бракосочетание
22.07.1907

Жена: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Кастальский Вадим Андреевич

Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Кастальская Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: Прокофьева (Кастальская) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна

Смерть
25.03.1938
Репрессирован, Растрелян

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