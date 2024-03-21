Кастальский Андрей Николаевич
Место рожденияБельск, уездный город, Бельский уезд, Гродненская губерния Российская Империя
Дата рождения06.09.1881
Дата смерти25.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничая (Кастальская) Нина Андреевна
Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна
Бракосочетание
22.07.1907
Рождение ребёнка
27.07.1908
Сын: Кастальский Вадим Андреевич
Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Кастальская Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Кастальская (Масловская) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1910
Смерть
25.03.1938
Репрессирован, Растрелян