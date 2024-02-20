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Башев Павел Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Башев Федор Певтиев

Мать: Башева Каримана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Смерть
Неизвестно
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