Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Яков Дмитриевич
Мать: Прасковья Силуяновна
1831 О родившихся Гремячка 5 20 2 Герасим Яков Дмитриев нет Прасковья Силуянова
Бракосочетание
1850
Жена: Степанида Павловна
1850 О бракосочетавшихся Гремячка 5 67 27 Герасим Яковлев нет 19 Яков Дмитриев 1831 Гремячка Стефанида Павлова 17 Павел Филиппов 1836 Гремячка
Смерть
Неизвестно