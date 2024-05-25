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Герасим Яковлевич

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Яков Дмитриевич

Мать: Прасковья Силуяновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1831 О родившихся Гремячка 5 20 2 Герасим Яков Дмитриев нет Прасковья Силуянова
Бракосочетание
1850

Жена: Степанида Павловна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1850 О бракосочетавшихся Гремячка 5 67 27 Герасим Яковлев нет 19 Яков Дмитриев 1831 Гремячка Стефанида Павлова 17 Павел Филиппов 1836 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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