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Вячеслав
Вячеслав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1985
Пол
Мужской
Отец
Чуркин Игорь Иванович
1961 г.р.
Мать
Чуркина (Чуркина) Надежда Вячеславовна
До 1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец:
Чуркин Игорь Иванович
Мать:
Чуркина Надежда Вячеславовна
Работа или профессия
Неизвестно
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