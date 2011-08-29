Шелупцова (Чередина) (Клинкова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелупцова (Чередина) (Клинкова) Анна Семёновна

Место рождения

Палласовский район Саратовская губерния

Дата рождения

02.05.1919

Дата смерти

29.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1919

Отец: Клинков Семен ?

Мать: не указана

Палласовский район Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1940

Дочь: Горская Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередин Федор

Смерть
29.08.2011
Михайловка Волгоградская область, Россия
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