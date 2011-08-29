Шелупцова (Чередина) (Клинкова) Анна Семёновна
Место рожденияПалласовский район Саратовская губерния
Дата рождения02.05.1919
Дата смерти29.08.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1919
Отец: Клинков Семен ?
Палласовский район Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1940
Дочь: Горская Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередин Федор
Смерть
29.08.2011
Михайловка Волгоградская область, Россия