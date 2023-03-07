Чупина (Абелина) Мавра Степанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Абелин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1789 ст.
263-1-34 (ГАТО, г. Томск). Страница в книге 58об. Поженились 30.01.1789г. д. Усть-Жаравлихинской крестьянин Тимофей Федоров Чюпин первым браком понял той же деревни крестьянина Степана Абелина дочь е... Показать все
Смерть
Неизвестно