Чупина (Абелина) Мавра Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина (Абелина) Мавра Степанова

Чупина (Абелина) Мавра Степанова

avatar

Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абелин Степан

Мать: не указана

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.01.1789 ст.

Муж: Чупин Тимофей Федоров

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
263-1-34 (ГАТО, г. Томск). Страница в книге 58об. Поженились 30.01.1789г. д. Усть-Жаравлихинской крестьянин Тимофей Федоров Чюпин первым браком понял той же деревни крестьянина Степана Абелина дочь е... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close