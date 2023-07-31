Бусалаева (Новикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусалаева (Новикова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1898

Муж: Бусалаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бусалаев Иван Федорович

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1901

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Бусалаев Василий Федорович

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бусалаев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бусалаев Федосей Федорович

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
16.11.1915

Сын: Бусалаев Петр Федорович

Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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