Бусалаева (Новикова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1898
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1901
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
20.03.1904
Сын: Бусалаев Василий Федорович
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бусалаев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бусалаев Федосей Федорович
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
16.11.1915
Отец ребёнка: Бусалаев Федор Семенович
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно