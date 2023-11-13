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Заварзина Анна Маркеловна
Заварзина Анна Маркеловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Заварзин Маркел Фёдорович
1861 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1880
Отец:
Заварзин Маркел Фёдорович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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