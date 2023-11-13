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Заварзина Анна Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1880

Отец: Заварзин Маркел Фёдорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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