Данилина Евдокия Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1886
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович
Бракосочетание
04.?.1886
Рождение ребёнка
05.05.1889
Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович
Рождение ребёнка
29.03.1892
Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович
Рождение ребёнка
29.04.1895
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович
Смерть
Неизвестно