Данилина Евдокия Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина Евдокия Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1886

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1886

Муж: Данилин Иван Данилович

Рождение ребёнка
05.05.1889

Сын: Данилин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1892

Сын: Данилин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1895

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Данилин Иван Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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