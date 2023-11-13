Пряников Дементий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряников Дементий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1805

Дата смерти

21.08.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1805

Отец: Пряников Мирон Никифорович

Мать: Пряникова Евпраксия-Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
04.01.1826

Дочь: Пряникова Евгения Дементиевна

Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна

Рождение ребёнка
05.02.1828

Сын: Пряников Василий Дементиевич

Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна

Рождение ребёнка
16.08.1835

Дочь: Пряникова Евдокия Дементиевна

Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна

Рождение ребёнка
20.12.1836

Сын: Пряников Спиридон Дементьевич

Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна

Рождение ребёнка
22.03.1840

Дочь: Пряникова Дарья Дементиевна

Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна

Рождение ребёнка
13.08.1843

Дочь: Пряникова Марфа Дементиевна

Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Анисия Ефимовна

Смерть
21.08.1850
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