Пряников Дементий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1805
Дата смерти21.08.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1805
Рождение ребёнка
04.01.1826
Дочь: Пряникова Евгения Дементиевна
Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
05.02.1828
Сын: Пряников Василий Дементиевич
Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
16.08.1835
Дочь: Пряникова Евдокия Дементиевна
Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
20.12.1836
Сын: Пряников Спиридон Дементьевич
Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
22.03.1840
Дочь: Пряникова Дарья Дементиевна
Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
13.08.1843
Дочь: Пряникова Марфа Дементиевна
Мать ребёнка: Пряникова Анисия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1850