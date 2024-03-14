Сорокина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 01.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сорокин Василий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.01.1943