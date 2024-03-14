Сорокина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 01.01.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорокин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.01.1943
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