(Сазанова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сазанова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сазановъ Абрамъ

Мать: Сазанова Авдотья

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