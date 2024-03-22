Ломаев Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаев Иван Васильев

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ломаева Анна Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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