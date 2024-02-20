Андросов / Андрусов / Захар Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Захар Саввич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Мать: Аедрусова Евфимия

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Захарович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
До 1813

Жена: Андрусова / Андросова / Варвара

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Захарович

Мать ребёнка: Андрусова Мария Никитична

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
До 1825

Жена: Андрусова Мария Никитична

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Мать ребёнка: Андрусова Мария Никитична

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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