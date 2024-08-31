Дорогина Александра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
05.02.1816
Сын: Дорогин Мелентий Арсентьевич
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дорогин Абрам Арсентьевич
Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич
Смерть
Неизвестно