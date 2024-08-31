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Дорогина Александра Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Муж: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
05.02.1816

Сын: Дорогин Мелентий Арсентьевич

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дорогин Абрам Арсентьевич

Отец ребёнка: Дорогин Арсений Васильевич

Смерть
Неизвестно

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