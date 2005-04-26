Ермолова Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1914
Дата смерти26.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1914
Рождение ребёнка
25.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонюшкин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1953
Отец ребёнка: Ермолов Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2005