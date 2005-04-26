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Ермолова Анна Прокопьевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.09.1914

Дата смерти

26.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.
1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонюшкин Андрей Васильевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Ермолов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ермолов Иван Поликарпович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Иван Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонюшкин Андрей Васильевич

Смерть
26.04.2005
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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