Чегодаева Василиса Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Василиса Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Матвей

Рождение ребёнка
1863

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Матвей

Смерть
Неизвестно
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