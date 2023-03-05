Шадрин Степан Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Ольга Степановна
Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таранишина Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Феона Георгиевна
Смерть
Неизвестно