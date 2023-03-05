Шадрин Степан Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрин Степан Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Ольга Степановна

Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таранишина Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Леонид Степанович

Мать ребёнка: Шадрина Феона Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Феона Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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