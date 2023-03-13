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Харитоновъ Семенъ
Харитоновъ Семенъ
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1793
Пол
Мужской
Отец
Харитоновъ Трофимъ
1769 г.р.
Мать
Харитонова (Дятлова) Татьяна
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Харитоновъ Трофимъ
Мать:
Харитонова Татьяна
Рамодановка
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