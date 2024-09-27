Савва Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Никита Ларионович
Мать: Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Феодора Саввинова
Мать ребёнка: Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Борис Савельевич
Мать ребёнка: Софья Григорьевна
Смерть
1735