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Савва Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Никита Ларионович

Мать: Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Феодора Саввинова

Мать ребёнка: Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Борис Савельевич

Мать ребёнка: Софья Григорьевна

Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
1735

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