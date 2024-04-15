Асанов Павел Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти17.03.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Асанов Косма Сергеев
Восприемник
18.07.1889 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 111 Восприемник у Ильи сына Филимона Петроа Мантурова и Варвары Леонтевой
Поручитель
07.02.1892 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 56
Смерть
17.03.1895 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 430