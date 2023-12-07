Исаков Памфил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаков Николай Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Исакова) Любовь Памфиловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно