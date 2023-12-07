Исаков Памфил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Памфил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Николай Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Исаков Степан Памфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Исакова) Любовь Памфиловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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