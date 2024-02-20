Тишуков Николай Михайлович
Место рожденияРоссия Тамбовская обл.Глазковский р-н д.Красивая
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Тишуков Михаил Васильевич
Россия Тамбовская обл.Глазковский р-н д.Красивая
Военная награда
03.11.1944
Указ ПВС СССР о награждении майора интендантской сл. медалью «За боевые заслуги»
ЦВМА РФ , Ф - 3-1-1149,807
Военная награда
1944
Указ ПВС СССР о награждении майора интенл.сл. медалью «За оборону Ленинграда»
ЦАМО РФ ,шк-86,ящ-20
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении майора инт.сл медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦВМА РФ , шк-86, ящ-20
Военная награда
18.06.1946
Штаб РО ЧФ ВМФ СССР приказ № 109/н о награждении подполковника инт.сл нач. адм-хоз.части РО Штаба ЧФ п/п 3 90054 орденом «Красной звезды»
ЦВМА РФ , Ф - 920-2-227
Военная награда
20.06.1949
Указ ПВС СССР о награждении майора интенд.сл орденом «Красная звезда»
ЦВМА РФ , шк-86, ящ-20
Военная награда
30.04.1954
Указ ПВС СССР о награждении подполковника интендант.сл орденом «Красного знамени»
ЦВМА РФ , шк-86,ящ-2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982