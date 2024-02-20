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Тишуков Николай Михайлович

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Место рождения

Россия Тамбовская обл.Глазковский р-н д.Красивая

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Тишуков Михаил Васильевич

Мать: не указана

Россия Тамбовская обл.Глазковский р-н д.Красивая
Военная награда
03.11.1944
Указ ПВС СССР о награждении майора интендантской сл. медалью «За боевые заслуги»
ЦВМА РФ , Ф - 3-1-1149,807
Военная награда
1944
Указ ПВС СССР о награждении майора интенл.сл. медалью «За оборону Ленинграда»
ЦАМО РФ ,шк-86,ящ-20
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении майора инт.сл медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦВМА РФ , шк-86, ящ-20
Военная награда
18.06.1946
Штаб РО ЧФ ВМФ СССР приказ № 109/н о награждении подполковника инт.сл нач. адм-хоз.части РО Штаба ЧФ п/п 3 90054 орденом «Красной звезды»
ЦВМА РФ , Ф - 920-2-227
Военная награда
20.06.1949
Указ ПВС СССР о награждении майора интенд.сл орденом «Красная звезда»
ЦВМА РФ , шк-86, ящ-20
Военная награда
30.04.1954
Указ ПВС СССР о награждении подполковника интендант.сл орденом «Красного знамени»
ЦВМА РФ , шк-86,ящ-2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишукова Мария Георгиевна

Смерть
1982
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