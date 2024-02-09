Богдан Алексей Гавриилович
Место рождения
Дата рождения17.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1877
Отец: Богдан Гавриил Ефимович
Бракосочетание
14.02.1899
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1899
Сын: Богдан Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1903
Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична
Рождение ребёнка
03.07.1908
Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична
Рождение ребёнка
27.09.1910
Дочь: Богдан Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична
Рождение ребёнка
19.07.1917
Дочь: Богдан Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична
Смерть
Неизвестно