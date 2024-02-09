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Богдан Алексей Гавриилович

Место рождения

Нежинское, Чернігівська область

Дата рождения

17.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1877

Отец: Богдан Гавриил Ефимович

Мать: Богдан Евдокия Васильевна

Нежинское, Чернігівська область
Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Богдан (Козей) Феодора Никитична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1899

Сын: Богдан Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична

Нежинское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1903

Сын: Богдан Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична

Нежинское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1908

Сын: Богдан Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична

Нежинское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1910

Дочь: Богдан Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична

Нежинское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1917

Дочь: Богдан Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Богдан (Козей) Феодора Никитична

Нежинское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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