Панферова (Глебова Алабина) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1896
Дата смерти11.09.1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1896
Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня О( А)лабинка
Рождение ребёнка
08.12.1916
Дочь: Булатова Жучкова Старшинова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Панферов Афанасий Петрович
Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня Перепечино ( село Мошки )
Смерть
11.09.1966
город Москва ( умерла в больнице ) ГКБ № 40 Дз: рак желудка ... Показать все