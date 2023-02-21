Панферова (Глебова Алабина) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панферова (Глебова Алабина) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1896

Дата смерти

11.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1896

Отец: Глебов Алексей Петрович

Мать: Глебова Ефросинья Ивановна

Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня О( А)лабинка
Рождение ребёнка
08.12.1916

Дочь: Булатова Жучкова Старшинова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Панферов Афанасий Петрович

Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня Перепечино ( село Мошки )
Смерть
11.09.1966
город Москва ( умерла в больнице ) ГКБ № 40 Дз: рак желудка ... Показать все
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