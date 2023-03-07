Обухова первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Мартынова
Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1832