Обухова первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Обухов Федот Мартынов

Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Мартынова

Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Мартын Борисович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1832
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