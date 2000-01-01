Чумиков Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумиков Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумиков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумиков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова Зоя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Зоя Константиновна

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