Гудомарова Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гудомаровъ Яковъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудомаровъ Иванъ