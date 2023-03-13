Гудомарова Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова Марфа Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гудомаровъ Яковъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудомаровъ Иванъ

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