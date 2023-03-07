Калинкин Иван (ст) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Иван (ст) Игнатьев

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.03.1817 ст.

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1817 ст.

Отец: Калинкин Игнатий (мл) Григорьев

Мать: Калинкина Стефанида (Данилова)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1842 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Калинкина Васса Семенова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Калинкина Васса Семенова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Васса Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1846
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