Калинкин Иван (ст) Игнатьев
Место рождения
Дата рождения25.03.1817 ст.
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1817 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1842 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Калинкина Васса Семенова
Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Калинкина Васса Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинкина Васса Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1846