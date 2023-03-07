Огорельцев Димитрий Дионисов
Место рождения
Дата рождения26.10.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1859 ст.
Бракосочетание
28.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
26.04.1881 ст.
Сын: Огорельцев Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.
Сын: Огорельцев Феодор Дмитриевич
Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1887
Рождение ребёнка
04.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Огорельцева Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно