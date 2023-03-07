Огорельцев Димитрий Дионисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгорельцев Димитрий Дионисов

Огорельцев Димитрий Дионисов

avatar

Место рождения

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.10.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1820 и 1827 г.р.

Мать

Между 1817 и 1821 г.р.

Жена

1856 г.р.

Дети

1881 г.р.
1882 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1896 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1859 ст.

Отец: Огорельцев Дионисий Иванович

Мать: Огорельцева Ирина Ефимова

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1880 ст.

Жена: Огорельцева Акилина Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1881 ст.

Сын: Огорельцев Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.

Сын: Огорельцев Феодор Дмитриевич

Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1889 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Огорельцева Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Огорельцева Акилина Геориевна

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close