Чурина Настасья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина Настасья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Чуринъ Данила

Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Чуринъ Степанъ

Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуринъ Михаилъ

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