Чурина Настасья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Чуринъ Данила
Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чуринъ Степанъ
Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Чуринъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуринъ Михаилъ