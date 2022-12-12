Вавилов Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Крещение
28.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе: Вятской губернии города Сарапула купеческий сын Александр Васильев Соловьев, Оренбургской губернии города Бирска купец Димитрий Тимофеев Савастианов и камбарского завода служ... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Вавилов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.05.1854
Дочь: Бабикова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Алексеевна
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно