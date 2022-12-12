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Вавилов Андрей Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Вавилов Андрей Яковлевич

Мать: Вавилова Татьяна Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1850

Жена: Вавилова Агриппина Алексеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе: Вятской губернии города Сарапула купеческий сын Александр Васильев Соловьев, Оренбургской губернии города Бирска купец Димитрий Тимофеев Савастианов и камбарского завода служ... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Вавилов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1854

Дочь: Бабикова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Алексеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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