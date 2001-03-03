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Дамаданов Мустафа Дамаданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1962

Отец: Дамаданов Дамадан Мустафаевич

Мать: Дамаданова Фирдаус Гасановна

Рождение ребёнка
16.11.1992

Дочь: Дамаданова Фарида Мустафаевна

Мать ребёнка: Дамаданова Замира Шарапудиновна

Рождение ребёнка
09.09.1993

Сын: Дамаданов Магомед Расул Мустафаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2001

Сын: Дамаданов Дамадан Мустафаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дамаданова Замира Шарапудиновна

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