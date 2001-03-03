Дамаданов Мустафа Дамаданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1962
Рождение ребёнка
16.11.1992
Дочь: Дамаданова Фарида Мустафаевна
Мать ребёнка: Дамаданова Замира Шарапудиновна
Рождение ребёнка
09.09.1993
Сын: Дамаданов Магомед Расул Мустафаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2001
Сын: Дамаданов Дамадан Мустафаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно