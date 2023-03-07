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Вязовцевъ Фролъ

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1774

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Вязовцевъ Семенъ

Мать: Вязовцева Федосья Антипова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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