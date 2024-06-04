Баскаков Григорий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Баскакова) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья
Смерть
После 1834