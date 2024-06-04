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Баскаков Григорий Никитин

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Баскаков Никита Филиппов

Мать: Баскакова Марья Харитонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Баскаков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Баскакова) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834

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